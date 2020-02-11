Джаз на "сеновале": на курорте Эвиан пройдет фестиваль Jazz a la Grange

На французском курорте Evian c 14 по 16 февраля пройдет четвертый фестиваль Jazz a la Grange. В этом году даты его проведения назначены на разгар горнолыжного сезона и самый романтичный уикэнд зимы.

В программе фестиваля - неожиданный сюрприз: джазовое переосмысление любимой всеми с детства симфонической сказки Сергея Прокофьева "Петя и Волк". Помимо этого - выступления исполнителей-новаторов, работающих с электронными спецэффектами и этническими мотивами, а также легенды мировой сцены Монти Александера - джазового пианиста, соединившего в своём творчестве американский джаз, традиционную ямайскую музыку и популярные мотивы.

Монти Александер. Фото: пресс-служба

Пусть вас не смущает название концертного зала - La Grange Au Lac (фр. "Сеновал у озера"), который находится на территории курорта Эвиан. Этот архитектурный и акустический шедевр, выполненный целиком из дерева, уже четвертый год подряд собирает самые яркие джазовые имена на фестиваль Jazz a la Grange. В грядущий уикэнд прекрасное времяпрепровождение apres-ski (то есть после насыщенного дня лыжных катаний) будет обеспечено.

Зал La Grange Au Lac. Фото: пресс-служба

Фестиваль откроется выступлением "верховной жрицы арабского джаза" Яз Ахмед, которая, не ограничивая себя рамками современной джазовой традиции, ищет источник вдохновения в философии, истории и мировой культуре с помощью электронных эффектов, преобразуя старые джазовые коды в уникальный стиль, который критики окрестили "гиперджазом".

Восточные мотивы вечера продолжит выступление Дафера Юссефа, уроженца Туниса, чьи творческие поиски являются своего рода духовной практикой. Его новый альбом "Mirrors of Sound" настолько же по-восточному медитативен и изыскан, насколько по-западному рефлективен и энергичен. Обволакивающее сопровождение Эйвинда Аарсета и Рафаэля Карасано идеально подходит под прозрачный сильный вокал Юссефа и его простую, но необыкновенно выразительную манеру игры на древней лютне уде, история которой насчитывает 5000 лет, и которую редко можно услышать в джазе.

Дафер Юссеф. Фото: пресс-служба

Еще одна женщина, не признающая границ и музыкальных условностей, - барабанщица и композитор-новатор Анн Пасео. Она исследует взаимоотношения света и тени в своем новом альбоме Bright Shadows, который представит вниманию публики во второй день фестиваля.

Анн Пасео. Фото: пресс-служба

Программу продолжит живая легенда джаза Монти Александр, про которого Фрэнк Синатра сказал: "Этот парень подобен взрывчатке". За 50 лет блестящей карьеры Монти выпустил более полусотни дисков как лидер джазовых ансамблей (в основном трио). Он сотрудничал с Квинси Джонсом, Диззи Гиллеспи и Кларком Терри. Альбом Монти Александра и певицы Натали Коул Unforgettable (1991) получил Grammy.

И наконец, по традиции, в завершающий день фестиваля - джаз для всей семьи: триумфальное возвращение Amazing Keystone Big Band c двумя музыкальными историями, понятными и близкими представителям любого возраста.

Легендарная симфоническая сказка Серея Прокофьева про Петю и Волка получит джазовое дыхание и будет рассказана каждым из инструментов биг-бэнда на своем музыкальном языке. А трогательная и одновременно вдохновляющая история о девочке из сиротского приюта, которая мечтает петь как великая Элла Фитцжеральд, построенная вокруг легендарной личности и песен Первой Леди Джаза, никого не оставит равнодушным.