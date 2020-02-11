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11.02.2020,  
09:48
Текст:  Антон Валагин

Экстремальный полет противолодочных самолетов РФ показали на видео

В Сети появилось видео полета противолодочных самолетов Ил-38 ВМФ России на сверхнизкой высоте.

Пара четырехмоторных гигантов прошла над северным аэродромом на расстоянии не более 50 метров от земли. Один из Ил-38 летел еще ниже. Дата, когда была произведена съемка, не сообщается.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Ил-38 - противолодочный самолет средней дальности, созданный на основе пассажирского Ил-18. Предназначен для поиска и уничтожения субмарин противника, морской разведки, поисково-спасательных операций, постановки мин.

Сейчас парк флотских Ил-38 модернизируется с установкой нового противолодочного комплекса "Новелла". С ним "Май" (так самолет называется в классификации НАТО) получил больше возможностей по поиску вражеских подлодок и наведению на них противолодочных кораблей. Также на борту появилась аппаратура радиоэлектронного подавления.

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