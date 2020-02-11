Пять ликов "Фланкера": названы лучшие самолеты на основе Су-27

СМИ назвали пять лучших самолетов, созданных на базе Су-27.

Издание Military Watch рассказало о пяти "самых прекрасных "Фланкерах" - в НАТО этим именем называют сразу несколько истребителей из семейства Су.

Автор напомнил, что Су-27 (Flanker) поступил на вооружение советских ВВС в 1985 году, как тяжелый истребитель превосходства в воздухе. Он был разработан для противостояния своим американским оппонентам - F-14 Tomcat и F-15 Eagle.

В числе достоинств Су-27 - большой и современным по тем меркам радар, отличные летные характеристики и мощное вооружение.

С тех пор конструкция самолета значительно модернизировалась и в производстве остается более полудюжины его усовершенствованных вариантов. Причем более 500 самолетов находятся на вооружении народно-освободительной армии Китая.

По мнению обозревателя, Су-27 зарекомендовал себя как универсальный конструктор и был модифицирован для выполнения широкого круга ролей - от специального ударного истребителя до авианосного истребителя превосходства в воздухе. И во всех вариантах используются превосходные летные характеристики оригинала, в том числе большая дальность полета, высокая скорость и высота, отличная маневренность.

Поскольку самые передовые версии Су-27 будут производить в течение 2020-х годов и, возможно, и после 2030 года, автор предлагает оценить самых лучших его модификаций.

1. J-11D

Фото: wikimedia/Air Force Staff Sgt. D. Myles Cullen

Это преемник Shenyang J-11B, введенного в эксплуатацию в середине 1990-х годов в качестве китайского аналога Су-27М. От оригинала его отличает более совершенная авионика, композитные материалы и улучшенные системы РЭБ. Превосходит он "отца", полагает журналисты, и по дизайну.

Возможно, J-11D, это самая амбициозная китайская программа по созданию истребителей четвертого поколения. В настоящее время она находится на стадии разработки опытного образца.

2. Су-35

Пополнил воздушный боевой флот России в 2014 году. Он стал первым в России истребителем для завоевания господства в воздухе, запущенным в серийное производство после выпуска Су-27. Самыми заметными улучшениями самолета являются его более мощные двигатели АЛ-41Ф1С (первые в мире с возможностью трехмерного управления вектором тяги), более легкий и не требующий особого обслуживания высокопрофильный корпус, новые системы РЭБ.

Истребитель выигрывает благодаря технологии скрытности. Он оснащен новыми ракетами "воздух-воздух" дальнего радиуса действия. В частности гиперзвуковой Р-37M с дальностью 400 километров и Р-77. Самолет способен развернуть 14 ракет. Он был создан для того, чтобы превзойти F-22 Raptor.

3. J-16

Фото: youtude.com

Его ввели в эксплуатацию в 2013 году. Он значительно лучше предыдущих китайский конструкций "Фланкера" и представляет собой двухместный истребитель, отличающийся округлостью форм и отсутствием специализации в бою. Самолет может нести целый спектр усовершенствованных боеприпасов классов "воздух-земля" как близкого, так и дальнего радиуса действия. Способен вести бой за пределами видимости.

Радар AESA, в сочетании со стелс-покрытиями и высокоэффективными ракетами класса "воздух-воздух" нового поколения делает его особенно смертоносным для самолетов противника. Сообщается, что для J-16 была разработана очень большая безымянная ракета дальнего радиуса действия, предназначенная для поражения самолетов поддержки боевой авиации. Это воздушные танкеры (заправщики) и разведчики AWACS. В сочетании с мощными датчиками, стелс-технологиями и высокими летными характеристиками это оружие превращает J-16 эффективного "охотника за танкерами", что особенно ценно при противостоянии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

4. Су-34

Он, как и Су-35, был введен в эксплуатацию в 2014 году. Этот самолет дальше, чем другие, отклонился от оригинальной конструкции Су-27. Ударный истребитель высокого класса, он обладает только вторичной оборонительной способностью "воздух-воздух". Самолет может развернуть ряд усовершенствованных противовоздушных и противокорабельных боеприпасов, в том числе крылатые ракеты с радиусом действия до 5500 километров, такие как Х-101 (автор пользуется не подтвержденной информацией) .

Есть в его арсенале и другое грозное вооружение: ракеты Х-65СЭ и Х-СД с дальностью полета 600 километров, сверхзвуковые Х-41 ("Москит") и X-31А, П-800 ("Оникс") и дозвуковой "Уран".

Самолет объединяет три современные электронной борьбы: "Хибины", САП-14 и САП-518. Они прошли боевые испытания в Сирии и серьезно повышают живучесть Су-34.

При этом он не обладает большими маневренностью и высотой полета по сравнению с другими производными Су-34. Зато его двигатели АЛ-31Ф М2 являются самыми мощными из всех интегрированных в модификации "Фланкера".

Эта модель очень экономична и по числу выпущенных самолетов превзошла Су-35, несмотря на то, что его не производят на экспорт. Это свидетельствует о том, насколько важен Су-34 для ВКС России.

5. Су-30СМ

Это самый продвинутый вариант Су-27. Был разработан для увеличения боевого потенциала формата "воздух-воздух". Он значительно эффективней, чем оригинальная модель Су-30, введенная в эксплуатацию в 1996 году.

Истребители имеют встроенный радар Н011М "Барс", обеспечивающий дальность обнаружения 400 километров. Он позволяет атаковать даже невидимые цели.

Инновационная авионика и передовые системы РЭБ делают эти самолеты "поколения 4+" чрезвычайно смертоносными в бою за пределами видимости в сочетании с десятью (или более) ракетами класса "воздух-воздух".

Эти самолеты, возможно, являются наиболее рентабельными в производстве в современной России и выпускаются в большом количестве как на экспорт, так и для ВКС РФ.

В настоящее время Су-30СМ остается элитным истребителем, который используют во всем мире.