Предзаказ ультралегких ноутбуков вызвал повышенный спрос

Всего за два дня онлайн-предзаказа на новые ноутбуки Huawei MateBook D 14/15 поступило больше тысячи заявок. Спрос в три раза превысил недельное количество заявок на прошлую модель Huawei MateBook 13 и продолжает расти.

Новые ноутбуки на Huawei MateBook D 14 и D 15 с диагональю экрана 14 и 15,6 дюйма соответственно поступят в открытую продажу 14 февраля. Предзаказ на них стартовал 7 февраля. Устройства позиционируются как тонкие и легкие ноутбуки для работы и развлечений, которые удобно носить с собой. При этом они отличаются высокой производительностью. У них безрамочный экран FullView, полностью металлический корпус и быстрая зарядка USB-C (до 50% всего за полчаса) по кабелю, который подходит и для смартфонов с аналогичным разъемом.

В кнопку питания на новых ноутбуках встроен сканер отпечатка пальцев. Huawei MateBook D 14/15 оснащены технологией Huawei Share (функция "Мультискрин"), с помощью которой возможно мгновенно спроецировать экран смартфона на рабочий стол ноутбука через активированный NFC и Bluetooth. Это позволяет пользоваться мобильными приложениями, не беря телефон в руки. С помощью Huawei Share легко обмениваться файлами, писать сообщения в мессенджерах и отвечать на звонки.

Онлайн-предзаказ проводится как на сайте официального интернет-магазина, так и на сайтах некоторых ретейлеров. В Huawei уверяют, что ноутбуки достанутся всем желающим, в России есть необходимый запас.