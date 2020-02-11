Предзаказ ультралегких ноутбуков вызвал повышенный спрос

Новости

В Башкирии двухлетнего ребенка с обморожением нашли на улице 14:14
Следователи назвали причину обрушения трапа в аэропорту Барнаула 14:13
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет 14:07
Новый Mercedes-Maybach S-Class готовится к дебюту 14:07
Зеленский уволил руководителя офиса президента 14:06
В Крыму просчитают возможность запуска аэроэкспресса в Севастополь 14:03
Участников World Urban Forum пригласили в Москву 14:00
Госдума смягчила наказание для пограничников 14:00
Клишас: "Обнуление" президентских сроков не обсуждается 13:58
Никита Стасишин: Россия будет строить по 120 млн кв.м жилья в год 13:51
Анна Нетребко стала лауреатом музыкальной премии Polar-2020 13:49
Проблемные и бесполезные: ВМС США избавятся от кораблей прибрежной зоны 13:47
Врачи объяснили, почему от нового коронавируса еще не умер ни один ребенок 13:45
Путин встретится с Сечиным 11 февраля 13:40
Ведущей "Битвы престолов" Валерия Комиссарова станет Людмила Гурченко 13:37
Право назначать главу Счетной палаты может перейти к Совфеду 13:35
Глава ВС предложил отнести нетяжкие экономические преступления к уголовному проступку 13:32
Мишустин прибыл в Великий Новгород с рабочим визитом 13:28
Филиппины отказались размещать американские войска на своей территории 13:22
Председатель Верховного суда РФ поддержал идею введения следственных судей 13:21
НТВ адаптирует популярное мировое шоу The Masked Singer 13:21
Рабочая группа по Конституции предложит уточнить полномочия Совбеза 13:16
Госдума сняла депутатские полномочия с Геннадия Кулика 13:15
ЦОДД призвал москвичей отказаться от автомобилей 13:11
Рабочая группа по поправкам в Конституцию предлагает изменить правила роспуска Думы 13:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 14:10
Рубрика: Digital

Предзаказ ультралегких ноутбуков вызвал повышенный спрос

Текст: Кира Камнева
Всего за два дня онлайн-предзаказа на новые ноутбуки Huawei MateBook D 14/15 поступило больше тысячи заявок. Спрос в три раза превысил недельное количество заявок на прошлую модель Huawei MateBook 13 и продолжает расти.
Фото: Huawei Фото: Huawei
Фото: Huawei

Новые ноутбуки на Huawei MateBook D 14 и D 15 с диагональю экрана 14 и 15,6 дюйма соответственно поступят в открытую продажу 14 февраля. Предзаказ на них стартовал 7 февраля. Устройства позиционируются как тонкие и легкие ноутбуки для работы и развлечений, которые удобно носить с собой. При этом они отличаются высокой производительностью. У них безрамочный экран FullView, полностью металлический корпус и быстрая зарядка USB-C (до 50% всего за полчаса) по кабелю, который подходит и для смартфонов с аналогичным разъемом.

В кнопку питания на новых ноутбуках встроен сканер отпечатка пальцев. Huawei MateBook D 14/15 оснащены технологией Huawei Share (функция "Мультискрин"), с помощью которой возможно мгновенно спроецировать экран смартфона на рабочий стол ноутбука через активированный NFC и Bluetooth. Это позволяет пользоваться мобильными приложениями, не беря телефон в руки. С помощью Huawei Share легко обмениваться файлами, писать сообщения в мессенджерах и отвечать на звонки.

Онлайн-предзаказ проводится как на сайте официального интернет-магазина, так и на сайтах некоторых ретейлеров. В Huawei уверяют, что ноутбуки достанутся всем желающим, в России есть необходимый запас.

Digital Гаджеты

Главное сегодня

Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
Банк России установил курсы доллара и евро на 12 февраля
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок
Суд приговорил уроженца Киргизии к 18 годам за убийство полицейского
Снегопад в Москве продлится до вечера среды