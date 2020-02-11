ЦОДД призвал москвичей отказаться от автомобилей

Столичный Центр организации дорожного движения призвал московских водителей на сегодня отказаться от личного транспорта в пользу общественного.

После обильного снегопада на дороги Москвы вышла коммунальная техника, отмечают в ЦОДД. Движение на трассах может затруднить не только выпавший снег, но и гололед. Дорожные службы делают все возможное, чтобы как можно скорее расчистить магистрали. Специалисты ЦОДД призывают автолюбителей не мешать уборочной технике.

"По возможности пользуйтесь городским транспортом днем и вечерний час пик", - говорится в обращении Центра. Ранее столичное управление ГИБДД предупредило водителей и пешеходов о неблагоприятной погоде.