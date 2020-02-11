Липчанам помогут открыть микробизнес в рамках соцконтракта

Свыше 40 жителей Липецкой области получат возможность преодолеть непростую жизненную ситуацию и существенно увеличить доход, заключив социальный контракт. Кандидатуры претендентов на такую помощь рассмотрели на заседании межведомственной комиссии.

Напомним, что с начала года в рамках социального контракта нуждающимся семьям выдается сертификат на 250 тысяч рублей.

"Эти средства жители области могут направить на открытие собственного дела. Первые обладатели так и поступили: весной они заложат ягодные плантации и будут поставлять садовую землянику на усманский завод по переработке фруктов", - уточнил Игорь Артамонов.

Глава региона называет главной целью этой программы снижение уровня бедности и вовлечение людей в создание регионального продукта. Он отмечает, что 250 тысяч рублей могут стать стартовым капиталом для открытия парикмахерских, сапожных мастерских и других видов бизнеса, в том числе по франшизе, что позволит начинающим предпринимателям избежать ошибок.