Московские коммунальщики переведены на усиленный режим работы

На улицах Москвы задействовано более 8,5 тысяч единиц техники для уборки последствий мощного снегопада. Среди них снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы и роторы, а также самосвалы для вывоза снега. Об этом журналистам рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что снегопад в Москве начался в ночь на 11 февраля. И сегодня днем он продолжится, на дорогах будет скользко.

- Городские службы переведены на усиленный режим работы. Проводится противогололедная обработка улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, дворовых территорий и других объектов. Особое внимание сотрудники коммунальных служб уделяют состоянию тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта, - уточнил Петр Бирюков.