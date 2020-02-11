Снегопад в Москве продлится до вечера среды

В столичном регионе снегопад с перерывами продолжится до вечера среды, выпасть сможет до 5 см снега. Об этом "РГ" рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Снег начал падать ночью и утром во вторник, за сутки вторника выпадет порядка 2-3 см снега.

- Снег будет падать ночью, а днем в среду может идти снег с дождем, - рассказала Татьяна Позднякова. - В общей сложности, как мы ожидаем, высота снежного покрова вырастет на 5 см. Таять снег не будет, ведь температура воздуха будет около нуля градусов. В четверг температура воздуха днем будет +1…+3 градуса, ночью около нуля, временами возможен снег с дождем. К выходным вновь подморозит: в ночь на воскресенье столбики термометров смогут опуститься до -7 градусов. Днем -2…-4 градуса.

Что касается снегопада, то новая порция сильных осадков может выпасть в столичном регионе в ночь на субботу.

Ранее ЦОДД Москвы предупредил водителей об ухудшении погоды во вторник из-за снегопада и гололедицы и попросил пересесть на общественный транспорт.