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11.02.2020 10:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье собака загнала на дерево дальневосточного леопарда

Текст: Ольга Журман

Житель Приморья Иван Щербатюк приехал на рыбалку с собакой. Когда мужчина услышал ее сильный лай, то пошел проверить, что случилось. Оказалось, она загнала на дерево молодого дальневосточного леопарда. Об этом сообщает РИА Новости.

"Леопард сидел, свесив лапки", - рассказал Иван на своей странице в одной из соцсетей. Град не хотел уходить, пришлось его оставить у "добычи". Но через несколько часов он сам вернулся домой.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Произошло это у села Кроуновка, где раньше местные жители таких зверей не наблюдали.

По словам замдиректора по науке нацпарка "Земля леопарда" Юрия Дармана, хищники боятся псов, особенно молодые особи. Но взрослые самцы умеют ловко есть собак.

"Так что на видео, вероятно, молодой малоопытный леопард, недавно расставшийся с матерью, ему 1,5-2 года. От человека он убежал бы, а от собаки не может - та быстро бегает", - сказал Дарман в интервью агентству, комментируя снятые рыбаком видеокадры.

Вообще-то, это была довольно опасная ситуация для всех ее участников. Могли пострадать и хищник, и человек, и собака.

С другой стороны, встреча с леопардом в районе Кроуновки подтверждает, что вид расширяет ареал. Редкий зверь уже появился в Пограничном районе Приморья, он идет не только в Китай, но и в Корею, а также на север, в сторону озера Ханка.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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