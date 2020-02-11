В Татарстане ветераны получат 100 тысяч рублей к 75-летию Победы

В Татарстане ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты к 75-летию Победы.

Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Балтасинский район республики. Здесь он встретился с 93-летним фронтовиком Гарифзяном Галлиевым.

По словам главы Татарстана, к юбилею Победы участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и граждан, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда" ожидает единовременная поддержка в 25 тысяч рублей. Она станет дополнением к федеральной выплате в 75 тысяч рублей.

Таки образом, в общей сложности они получат по 100 тысяч рублей.

Кроме того, труженикам тыла и вдовам участников Великой Отечественной войны выплатят дополнительно по 5 тысяч рублей.