В "Жигулевской долине" пройдет Совет при полпреде президента в ПФО

21 января в технопарке "Жигулевская долина" в Тольятти пройдет Совет при полномочном представителе президента в ПФО, который будет посвящен вопросу развития детско-юношеского спорта и физической культуры в округе.

Выбор в пользу Самарской области был сделан благодаря тому, что регион имеет успешный опыт проведения мероприятий федерального уровня. А технопарк "Жигулевская долина" - одна из лучших региональных площадок. По итогам V Национального рейтинга инновационных площадок 2019 года Ассоциации кластеров и технопарков России "Жигулевская долина" вошла в тройку лидеров списка, в котором были представлены 41 технопарк и нанотехнологический центр из 22 регионов.Технопарк вошел в группу с наивысшим уровнем эффективности функционирования (более 110 процентов).

Среди регалий прошлого года также второе место в номинации "Площадка для проведения событий. Средства размещения" в финале Всероссийской профессиональной премии "СОБЫТИЯ РОССИИ-2018" и третье место в региональном этапе Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards-2018".

Продуманная инфраструктура технопарка с современными оборудованными помещениями и профессиональная организация позволяют проводить в "Жигулевской долине" мероприятия любого масштаба. В распоряжении гостей технопарка 15 конференц-залов, вмещающих от 30 до 380 человек, комфортабельная гостиница и ресторация.

В прошлом году "Жигулевская долина" встречала участников Форума моногородов Российской Федерации, Всероссийской инжиниринговой конференции, Региональной стратегической сессии, международного дипломатического семинара молодых специалистов и многих других событий.

- Технопарк "Жигулевская долина" - уникальное место на карте Самарской области, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Высокая оценка Ассоциации кластеров и технопарков лишний раз подтверждает тот факт, что правительством региона и управляющей компанией технопарка выбрана правильная стратегия развития учреждения. Сегодня технопарк является центром притяжения не только высокотехнологичных компаний, а на сегодня "Жигулевская долина" насчитывает более 200 резидентов, у которых работает более 2200 сотрудников, но и больших федеральных событий.

Отметим, сегодня на территории "Жигулевской долины" ведется строительство второй очереди технопарка. В том числе благодаря развитию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на резервном участке площадью 5,3 гектара будут возведены семь опытно-производственных корпусов для резидентов, которые переросли из стартапов в крупные компании по выпуску инновационной продукции. Такая площадка закольцует комплексинфраструктурных решений для инновационных компаний и сделает регион еще более привлекательным для инвесторов в сфере высоких технологий. Непосредственно синвесторами в режиме "одного окна" в Самарской области работает Агентство по привлечению инвестиций.