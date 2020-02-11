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11.02.2020,  
10:06
Текст:  Антон Валагин

Атомный "Борей" с новыми возможностями передадут ВМФ в марте

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов назвал срок ввода в строй стратегического подводного ракетоносца "Князь Владимир", головной АПЛ усовершенствованного проекта "Борей-А".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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- Вся финишная отделка сделана, испытания проведены. Думаю, еще месяца полтора нужно, - сообщил Рахманов ТАСС.

"Князь Владимир" - первый атомный подводный крейсер, построенный в Северодвинске по модернизированному проекту "Борей-А". Помимо отечественных комплектующих, новая подлодка отличается от прежних "Бореев" большей скрытностью, достигнутой за счет снижения шумов и других физических полей, улучшенными системами маневрирования и удержания на глубине, более совершенной системой управления оружием. Подлодка несет 16 баллистических ракет "Булава" межконтинентального класса. Также атомоход может использовать крылатые ракеты, ракето-торпеды и торпеды.

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