Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
11.02.2020,  
11:34
Текст:  Светлана Цыганкова

Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" сняли на видео

Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях. Уникальные кадры испытаний в Баренцевом море попали на видео.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Видео: какие корабли вошли в состав ВМФ России с 2003 года

Видео представил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Здесь отметили, что тест проходят в том числе корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.

Фрегат "Адмирал Касатонов" приступил к госиспытаниям 20 ноября 2019 года. За это время экипаж применил комплекс ракетного вооружения в Белом море, отстрелялся крылатой ракетой "Калибр" по цели, установленной в Архангельской области на боевом поле "Чижа". В Баренцевом море "Адмирал Касатонов" использовал крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Здесь выполнил стрельбы по береговой цели из артиллерийской установки универсального калибра А-192.

"Адмирал Касатонов" - фрегат проекта 22350. Он предназначен для борьбы с надводным, воздушным и подводным неприятелем. Вооружен крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Противолодочное вооружение представлено торпедами и противоторпедами комплекса "Пакет-НК".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Видео: управляемая ракета боевиков попала в сверхзащищенный Т-72 Adra 10.02.2020
Вид из кабины: экстремальный полет "летающего танка" сняли на видео 10.02.2020
ВМФ России
Боевое крещение русских авианосцев: как М-5 нанесли удар по Зонгулдаку 06.02.2020
Лишили тихой гавани: российские подлодки напугали ВМС США 05.02.2020
испытания
Верная дорога не туда: США создали беспилотник на базе самолета РЭБ 10.02.2020
Лучше "Абрамса": Названы преимущества нового танка Т-90М "Прорыв-3" 09.02.2020