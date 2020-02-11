Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" сняли на видео

Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях. Уникальные кадры испытаний в Баренцевом море попали на видео.

Видео представил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России. Здесь отметили, что тест проходят в том числе корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.

Фрегат "Адмирал Касатонов" приступил к госиспытаниям 20 ноября 2019 года. За это время экипаж применил комплекс ракетного вооружения в Белом море, отстрелялся крылатой ракетой "Калибр" по цели, установленной в Архангельской области на боевом поле "Чижа". В Баренцевом море "Адмирал Касатонов" использовал крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Здесь выполнил стрельбы по береговой цели из артиллерийской установки универсального калибра А-192.

"Адмирал Касатонов" - фрегат проекта 22350. Он предназначен для борьбы с надводным, воздушным и подводным неприятелем. Вооружен крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Противолодочное вооружение представлено торпедами и противоторпедами комплекса "Пакет-НК".