Композитора Сергея Слонимского похоронят на кладбище в Комарово

13 февраля Петербург простится с композитором Сергеем Слонимским, автором музыки к таким картинам как "Республика ШКИД", "Интервенция", "Таинственная стена". Композитор скончался на 88-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Как сообщает Санкт-Петебургская консерватория, прощание с Сергеем Слонимским состоится 13 февраля с 11.00 до 13.00 в Доме композиторов. В 13.30 начнется церемония отпевания в Николо-Богоявленском морском соборе.

Похоронят Сергея Слонимского на Комаровском кладбище.

Сергей Слонимский - один из самых известных композиторов современности. Его оперы "Мария Стюарт", "Гамлет", "Король Лир" уже считаются классикой. Он писал балеты, симфонии, музыку к кинофильмам.

До последнего Сергей Слонимский преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, выпустил целую плеяду выдающихся учеников.