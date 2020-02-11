Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади

В центре Петербурга сотрудники ГИБДД задержали 38-летнего водителя автомобиля Audi , он нарушил все возможные правила дорожного движения и попытался скрыться от преследования на Дворцовой площади.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, автомобиль заметили на улице Миллионной. Иномарка ехала по встречной полосе и водителя это обстоятельство, судя по всему, вообще не смущало.

Сотрудники ГИБДД потребовали, чтобы машина остановилась. Водитель попытался скрыться. Выехал на Дворцовую площадь. Здесь, перед зданиями Главного штаба и Зимнего дворца всегда многолюдно. Свидетелями погони стали сотни туристов и гостей города. Машину попытались заблокировать, но водитель сумел вырулить. Повторять маневр сотрудники ГИБДД не стали и продолжили преследование.

К счастью, людей в зоне движения автомобиля не оказалось. Между тем, иномарка выехала в сторону набережной Мойки. Здесь ее и задержали. За рулем оказался нетрезвый мужчина. Более того, в салоне прямо рядом с водительским сидением лежали бутылки из-под алкогольных напитков. На водителя составлено пять протоколов об административных правонарушениях.