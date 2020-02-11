Строителей онкоцентра в Калининграде заподозрили в хищениях

В Калининграде руководителей бывшего генерального подрядчика строительства онкологического центра заподозрили в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Уголовное дело по нескольким статьям уголовного кодекса возбудили следователи УМВД России по Калининградской области. Ранее региональная прокуратура проверила, как расходуются федеральные средства, направленные на возведение регионального онкоцентра в поселке Родники вблизи Калининграда. Материалы проверки передали в следственные органы.

Сейчас прошли обыски. Некоторых подозреваемых задержали.

Строительство важнейшего для региона объекта здравоохранения началось в ноябре 2018 года. Цена контракта составила 4,2 миллиарда рублей, конкурс выиграла крупная строительная компания.

Однако в конце прошлого года регион расторг контракт с генподрядчиком. По информации областного правительства, причиной тому послужило фактическое отставание от утвержденного плана-графика на 12 календарных месяцев.

Проверка министерства контроля Калининградской области показала: у генподрядчика образовалась общая кредиторская задолженность перед 14 субподрядными организациями - более 40 миллионов рублей. При этом сумма неотработанного аванса составила около 537 миллионов рублей. Этот долг покрывал гарантийный фонд, созданный в рамках обеспечения исполнения принимаемых обязательств. А с подрядчиками позволял расплатиться специальный счет, открытый в рамках банковского сопровождения проекта.

Так или иначе, региональное правительство передало результаты проверки расторгнутого контракта по строительству онкоцентра в правоохранительные органы. Компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков услуг.