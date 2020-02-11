В Череповце осудили мужчину, изуродовавшего женщину на рынке

Городской суд Череповца вынес решение по делу мужчины, который на рынке напал с ножом на женщину, торговавшую зеленью. В результате у пострадавшей остался шрам на всю жизнь, а мужчина ближайшие пять лет проведет в колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Нападение на женщину произошло в конце июне прошлого года. Мужчина в пьяном состоянии пришел на рынок и стал громко ругаться матом. Продавщица зелени, которая видела мужчину в первый раз в жизни, сделала ему замечание. В ответ дебошир набросился на женщину и ударил ее ножом по лицу.

Женщина толком и не поняла, что произошло. Она была в шоке, лицо оказалось в крови. Пострадавшую быстро доставили в больницу, зашили рану, но после снятия швов выяснилось, что шрам на лице останется на всю жизнь.

На судебном заседании женщина сказала, что ее постоянно все спрашивают про происхождение шрама, что она вынуждена все время вспоминать этот день, а сам шрам ее обезображивает.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Также мужчина должен оплатить пострадавшей 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.