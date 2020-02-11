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11.02.2020 11:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге руферы устроили пробежку на крыше Главного штаба

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге четверо неизвестных взобрались на крышу здания Главного штаба и устроили пробежку. Их маневр засняли удивленные туристы и гости города.

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В Управлении МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в ведомство ни граждане, ни представители музея не обращались.

В Эрмитаже (Главный штаб является одним из музейных корпусов) "РГ" рассказали, что руферов засекли благодаря сработавшей сигнализации. На крышу поднялись сотрудники охраны музея. Увидев их, руферы попытались убежать. Именно эта пробежка и попала на видео.

По крыше со здания Главного штаба руферы перебежали на кровлю здания, где базируется командование ЗВО. Охрана этого здания задержала одного человека. Остальные руферы успели скрыться.

После визита незваных гостей в Главном штабе проверили крышу. Повреждений не обнаружено.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

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