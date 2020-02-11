В Петербурге руферы устроили пробежку на крыше Главного штаба

В Петербурге четверо неизвестных взобрались на крышу здания Главного штаба и устроили пробежку. Их маневр засняли удивленные туристы и гости города.

В Управлении МЧС по Санкт-Петербургу сообщили, что в ведомство ни граждане, ни представители музея не обращались.

В Эрмитаже (Главный штаб является одним из музейных корпусов) "РГ" рассказали, что руферов засекли благодаря сработавшей сигнализации. На крышу поднялись сотрудники охраны музея. Увидев их, руферы попытались убежать. Именно эта пробежка и попала на видео.

По крыше со здания Главного штаба руферы перебежали на кровлю здания, где базируется командование ЗВО. Охрана этого здания задержала одного человека. Остальные руферы успели скрыться.

После визита незваных гостей в Главном штабе проверили крышу. Повреждений не обнаружено.