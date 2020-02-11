В Петербурге за ночь сожгли четыре дорогие иномарки

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленников, которые в ночь на вторник сожгли четыре автомобиля - по два в Невском и Московском районах города. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общий ущерб составил более 4,5 миллионов рублей.

По информации полиции, на улице Бабушкина сгорели Kia Sportage и Hyundai Creta - у первого выгорел моторный отсек, у второго - левая сторона моторного отсека и капот, пострадавших нет. Владельцы обеих иномарок - женщины, сумма ущерба - 860 тысяч и 1,260 миллиона рублей соответственно.

- Сотрудниками полиции изъяты и просмотрены кадры с камер видеонаблюдения, по которым установлено, что неизвестный мужчина проходит в сторону парковки автомобилей, в 02.11 возвращается обратно, - рассказали в главке, уточнив, что информация о пожаре появилась в 02.13.

На Московском шоссе горели Nissan Pathfinder и Mitsubishi Pajero. Здесь также обошлось без пострадавших, но у Nissan повреждено огнем заднее левое колесо, заднее левое крыло, задний бампер, а у Mitsubishi выгорел моторный отсек и передняя часть салона. В первом случае ущерб оценивается в 100 тысяч рублей, во втором - 2,4 миллиона рублей.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к розыску подозреваемого в поджоге автомобилей, - сообщили в региональном ГУ МВД.