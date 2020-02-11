Новости

Уполномоченному по правам человека могут запретить иметь второе гражданство 12:07
Обнаружен новый вид динозавра - "жнец смерти" 12:05
В Крыму проведут ревизию всех памятников Великой Отечественной войне 12:04
В аэропорту Сочи уронили переноску с собакой 11:53
Число безвизовых туристов в Брестской области увеличилось на 70% 11:45
В ГД внесен проект о повторном маткапитале на четвертого ребенка 11:42
Вышел трейлер драмы про отважных еврейских бойскаутов "Сопротивление" 11:40
Баталина предложила включить нацпроекты в Конституцию 11:36
Испытания фрегата "Адмирал Касатонов" сняли на видео 11:34
В Самаре онкобольную заставили каждый день ездить в больницу за таблеткой 11:30
Источник: Семин покинет пост тренера "Локомотива" по окончании сезона 11:26
В Петербурге за ночь сожгли четыре дорогие иномарки 11:25
Глава Ставрополья вмешался в инцидент с подвешенной на капоте авто лисой 11:20
В Крыму создадут амбулаторную онкологическую службу 11:19
Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 11:17
В Москве мужчина умер во время футбольного матча 11:16
В Петербурге руферы устроили пробежку на крыше Главного штаба 11:09
Минтруд: Индексация пенсий работающих пенсионеров пока не предусмотрена 11:06
Пикап "Шерп" засветился на патентных изображениях 11:05
В акции по бесплатному онкоскринингу приняло участие свыше 11 тысяч человек 10:57
Вышел трейлер сериала с Софи Тернер "Выжить" 10:45
Коронавирус в Китае вызвал дефицит клюшек в НХЛ 10:38
В Приморье собака загнала на дерево дальневосточного леопарда 10:32
Россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 10:30
Десантники Союзного государства отправились на учения в Псковскую область 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге за ночь сожгли четыре дорогие иномарки

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленников, которые в ночь на вторник сожгли четыре автомобиля - по два в Невском и Московском районах города. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общий ущерб составил более 4,5 миллионов рублей.

В центре Петербурга элитная иномарка "впечатала" в автобус легковушку

По информации полиции, на улице Бабушкина сгорели Kia Sportage и Hyundai Creta - у первого выгорел моторный отсек, у второго - левая сторона моторного отсека и капот, пострадавших нет. Владельцы обеих иномарок - женщины, сумма ущерба - 860 тысяч и 1,260 миллиона рублей соответственно.

- Сотрудниками полиции изъяты и просмотрены кадры с камер видеонаблюдения, по которым установлено, что неизвестный мужчина проходит в сторону парковки автомобилей, в 02.11 возвращается обратно, - рассказали в главке, уточнив, что информация о пожаре появилась в 02.13.

На Московском шоссе горели Nissan Pathfinder и Mitsubishi Pajero. Здесь также обошлось без пострадавших, но у Nissan повреждено огнем заднее левое колесо, заднее левое крыло, задний бампер, а у Mitsubishi выгорел моторный отсек и передняя часть салона. В первом случае ущерб оценивается в 100 тысяч рублей, во втором - 2,4 миллиона рублей.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, приняты меры к розыску подозреваемого в поджоге автомобилей, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму
Счетная палата представила план проверок на 2020 год
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess
Посол России в Вашингтоне назвал дружбу РФ и США выгодной миру
Актуально
Актуально
Интернет-мошенники придумали новые способы обмана пользователей
Видео
Видео
Два автомобиля врезались, спеша занять место на парковке