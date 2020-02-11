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11.02.2020 11:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Сочи уронили переноску с собакой

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: facebook.com/Юлия Адамова Фото: facebook.com/Юлия Адамова
Фото: facebook.com/Юлия Адамова

В аэропорту Сочи во время погрузки багажа в самолет, вылетевшего в Москву, уронили клетку-переноску с собакой. Этот факт корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе воздушной гавани города-курорта.

Инцидент, как выяснилось, произошел днем в минувшее воскресенье по вине сотрудника аэропорта, которого уже уволили.

Фото: iStock
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"Мы провели служебную проверку, - заявили в аэропорту. - В результате выяснилось, что повреждение клетки-переноски произошло из-за невнимательности сотрудника: двигаясь на небольшой скорости, он допустил опрокидывание переноски с тягача. Собака не пострадала. Сотрудники аэропорта постарались сделать все возможное для починки клетки на месте, чтобы обеспечить животному безопасный перелет".

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, из-за опрокидывания переноска треснула и ее пришлось замотать скотчем. К счастью, Финик - так зовут пострадавшего пса - здоров, что по прилету подтвердили ветеринары, к которым хозяева обратились за помощью. А вот переноска сильно пострадала.

В свою очередь в авиакомпании, выполнявшей данный рейс, отметили, что "погрузкой и разгрузкой багажа занимаются службы аэропортов, поэтому, к сожалению, от подобных ситуаций не застрахована ни одна авиакомпания".

Фото: facebook.com/Юлия Адамова

В аэропорту Сочи заверили, что они готовы возместить ущерб и предоставить обслуживание в бизнес-зале.

Хозяйка собаки Юлия Адамова считает, что увольнение виновного сотрудника - "это попытка локально урегулировать конфликт", поэтому она намерена требовать компенсации, размер которой не уточняется.

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