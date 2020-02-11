В Краснодаре лежащего на рельсах мужчину задавила электричка

В столице Кубани на железнодорожном перегоне "Витаминный - Краснодар-2" накануне вечером поезд смертельно травмировал мужчину.
По информации пресс-службы Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, сообщение о ЧП поступило в дежурную часть от машиниста электропоезда Ростов-на-Дону - Краснодар в 20.40.
Как выяснилось, машинист заметил лежащего в железнодорожной колее человека, посигналил и начал тормозить, но трагедии избежать не удалось.
Сейчас устанавливается личность погибшего. На вид ему 50-60 лет.
По данному факту проводится проверка.