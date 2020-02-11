В Сочи предупредили об ураганном ветре и сильном снеге

В ближайшие часы в Сочи ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду. Завтра обещают дождь, а в предгорной зоне и в горах в течение двух ближайших дней будет идти сильный снег. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

"Местами осадки сильные, - предупредили в мэрии. - В горной зоне возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. Ухудшение видимости до километра. В горах выше тысячи метров над уровнем моря сохраняется слабая лавинная опасность. Все оперативные службы Сочи переведены в режим повышенной готовности".

Снегопады, которые прошли в конце минувшей недели в горах Сочи, увеличили среднюю высоту снежного покрова до 2,5 метра. Так, на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря выпало более метра свежего снега, а от 960 до 2,2 тысячи метров - от 25 до 65 сантиметров. На отметках выше 1,5 тысячи метров держится стабильный мороз - до -15 градусов.

Спасатели просят жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности. Автовладельцам рекомендуют воздержаться от выезда на личном транспорте, в случае необходимости выезда оснастить машину зимней резиной. Кроме того, не рекомендовано оставлять автомобили в местах, где машина может помешать проезду спецтехники, а также под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Кстати

В случае возникновения происшествий необходимо звонить по номеру "112".