"Могу ли я отыскать деда на знаменитой фотографии Кексгольмского полка?"

Уважаемая редакция!

На вашем сайте я прочитала материалы Андрея Ганина и Фёдора Гущина, посвященные Лейб-гвардии Кексгольмскому полку. Особенно меня задела публикация "Все еще живы..." с обращением к читателям: "Вернем героям имена!"

Дело в том, что в нашей семье хранится единственная дореволюционная фотография моего деда Дудкина Антона Яковлевича, 1887 года рождения, среди однополчан. Дед умер в 1956 году, мне было 8 лет, но слова "лейб-гвардия" я помню из детства. Уже в наше время стало возможным благодаря интернету установить знаки полка на левой стороне груди как Дудкина Антона (он третий слева во втором ряду), так и его товарищей - это нагрудный знак полка, надеюсь, что я не ошибаюсь. Звание его на то время, поперечная полоса на погоне - ефрейтор.

Ефрейтор Антон Дудкин на фотографии, присланной его внучкой.

Это прелюдия. Если вы согласны с моими выводами, то какая у меня есть возможность отыскать деда на знаменитой фотографии и вообще узнать хоть что-то о нем и его службе подробнее? Впереди была Первая мировая война, значит, были и присвоения следующих званий, и награды.

Не сохранилось никаких документов, ничего. Но судя по тому, что трех сыновей он отправил в военные училища, мой отец 1919 года рождения закончил Отечественную войну майором, пройдя от Москвы до Кенигсберга, а второй сын 1921 года лейтенантом сгорел в танке под Сталинградом, дед не мог остаться без наград.

Не выразить словами, как бы я мечтала найти что-то конкретное о нем.

Заранее благодарна за любой ответ. Я живу в Санкт-Петербурге, со слезами прохожу по Конногвардейскому бульвару мимо казарм Кексгольмского полка, хотя терзаюсь сомнениями, вдруг я все это выдумала?!

Жду ответа, с благодарностью - Нина Викторовна Демура (в девичестве Дудкина).

Санкт-Петербург

ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ

"Наш поиск продолжается!"

Уважаемая Нина Викторовна!

Огромное спасибо за Ваш отклик! Мы представляем, как для Вас важно узнать что-то новое о своем деде. Ваше письмо и присланный снимок значимы и для нас как для авторов - ведь по-настоящему удивительно, когда старая фотография, которой уже сто десять лет, начинает раскрывать свои тайны, рождает чувство сопричастности к событиям далекого прошлого.

На присланном Вами снимке действительно изображены нижние чины (то есть рядовые и унтер-офицеры) Лейб-гвардии Кексгольмского полка. Это определяется по характерным полковым знакам в виде вытянутых крестов, которые были установлены в начале 1910 года, и по юбилейным знакам в виде косого андреевского креста с якорем к 200-летию полка, установленным в том же году. Следовательно, присланное Вами фото сделано не ранее 1910 года. Полковая фотография, которая анализируется на страницах "Родины", на два года старше.

Ваш дед А.Я. Дудкин на снимке имеет погоны с одной лычкой, что соответствовало ефрейтору. Ефрейторы относились к категории рядовых. При дальнейшем повышении по службе можно было стать унтер-офицером. По дореволюционной традиции в центре снимка запечатлен старший в этой группе фотографируемых. Это как раз старший унтер-офицер сверхсрочной службы (три узкие лычки и тесьма по краям погона). В то время молодых людей в армию призывали по достижении 21 года. Следовательно, если Ваш дед родился в 1887 году, призыву он подлежал в 1908-1909 годах. Срок действительной службы в пехоте составлял три года. Таким образом, служба Вашего деда в Лейб-гвардии Кексгольмском полку приходилась на юбилей полка. В то время полк дислоцировался в Варшаве. Позднее, уже в годы Первой мировой войны, в Петрограде на Конногвардейском бульваре в казармах Лейб-гвардии Конного полка разместился запасной батальон кексгольмцев, поэтому, безусловно, это памятное место, связанное с полковой историей.

Конечно, мы не сможем установить Вашего деда среди более, чем 1200 человек на снимке всего полка, тем более что неизвестно, когда именно Ваш дед был призван и участвовал ли он в полковой фотосъемке 1908 года. Но присланная Вами фотография из семейного архива, будучи помещенной на страницы нашего журнала, сохранится в десятках тысяч экземпляров, появится на многих интернет-сайтах и, возможно, в будущем кто-то сможет на ней обнаружить и своего предка или найти новые, неизвестные нам сегодня подробности полковой истории.

С благодарностью и добрыми пожеланиями - Андрей Ганин, Федор Гущин

НАХОДКА

ВАМ ПРИВЕТ ИЗ 1909 ГОДА!

Письмо автору публикации "Уроки русского" (N11 за 2019 год) Дмитрию Шеварову

Уважаемый Дмитрий Геннадьевич!

Неожиданностью стала для меня Ваша статья в "Родине" о Михаиле Комарове.

Меня зовут Кирилл, я одессит. Ваша публикация ответила на некоторые мои вопросы, которыми я задаюсь уже четверть века.

В ранней молодости я "баловался на фортепианах" и у меня собралась небольшая нотная коллекция. В 1990-е годы новые ноты не печатали, покупал в основном в букинистическом отделе. И вот однажды в сборнике мазурок Шопена я увидел детский рисунок (на фото) и сразу же выложил за него свою месячную стипендию. Уже дома, рассматривая сборник внимательнее, я понял, что ноты принадлежали Маргарите Комаровой. Разузнать, кто она такая, не составило особого труда: все-таки Комаровы - просветители и литераторы - вошли в историю Одессы и Украины.

Ростислав Сидоренко Фото: из личного архива

Теперь я понимаю, что она - сестра Вашей прабабушки.

Труднее было с детским рисунком, датированным 1909 годом, за подписью "Р. Си..". И вот после Вашей публикации всё сошлось: рисовал Ростислав Сидоренко (на фото), сын Маргариты Комаровой, ему тогда было 13 лет. Он закончил школу прапорщиков и в 1914 году погиб 18-летним в первых боях с немцами.

Вот так одно повлекло за собой другое...

Всего Вам доброго.

С уважением, Кирилл.

ОТКЛИК

АДМИРАЛ ЗАВОЙКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВО ВЛАДИВОСТОК

"Сергей Лазо против Василия Завойко" - так называлась публикация в "Родине" (N8 за 2019 год), посвященная 165-летию героической обороны Петропавловска. В 1908 году во Владивостоке был установлен памятник герою Крымской войны, в 1945 году его снесли, а на адмиральском пьедестале установили памятник герою Гражданской войны Сергею Лазо.

Будет ли покончено с исторической несправедливостью, столкнувшей двух выдающихся соотечественников? Этот вопрос "Родина" задала губернатору Приморского края Олегу Кожемяко (N11 за 2019 год). "Мы найдем достойное место для адмирала Завойко, - ответил он. - Я дам поручение краевому департаменту культуры, чтобы они детально проработали этот вопрос".

Несколько дней назад в редакцию пришло письмо из администрации Владивостока.

На Ваше обращение, поступившее в адрес губернатора Приморского края О.Н. Кожемяко по вопросу восстановления в городе Владивостоке памятника адмиралу В.С. Завойко, рассмотренное в администрации города Владивостока, дополнительно сообщаем.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Совета по культуре и искусству при главе города Владивостока (далее - Совет) 25 декабря 2019 года.

Членами Совета единогласно принято решение включить предложение об установке памятника адмиралу В.С. Завойко в список памятников, которые будут установлены на территории города Владивостока в дальнейшем. Определить место установки данного памятника на территории Владивостокского городского округа после утверждения эскизного проекта скульптурной композиции, посвященной адмиралу В.С. Завойко.

Заместитель главы администрации Т.А. Бережная

ЗНАЙ НАШИХ!

Трибуна свободного слова

Яков Миркин получил первую в жизни журналистскую награду. Фото: Сергей Михеев / РГ

Колумнист "Российской газеты" и "Родины" Яков Миркин получил первую в жизни журналистскую награду.

Доктор экономических наук, заведующий Отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин получал в своей жизни множество профессиональных наград. А вот журналистскую - впервые. На московском Балу прессы, посвященном Дню российской печати, профессионалы по достоинству оценили публикации нашего колумниста.

- Для меня, человека, который всегда мечтал о пере, человека другой профессии, это очень дорого. Я глубоко благодарен "Российской газете" и журналу "Родина" за то, что для меня они стали трибуной свободного слова, - сказал на торжественной церемонии Яков Моисеевич.

Поздравляем!

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

На войне как на войне. Даже журнальной

"Статья не соответствует уровню..."

Я историк по образованию и в настоящее время работаю журналистом. Одновременно являюсь патрулирующим Русской Википедии. Я часто цитирую "Родину" в статьях в Википедии.

Однако в N 11 "Родины" за 2019 год была опубликована явно не соответствующая уровню журнала статья кандидата исторических наук Андрея Смирнова "Мы еще не научились воевать...".

Статья посвящена боевым действиям РККА в советско-финскую войну. Однако уже с первого взгляда видно, что статья не приносит ничего нового в историческую науку, а даже наоборот - тиражирует высказывания публициста без исторического образования М. Солонина.

В означенной статье А. Смирнова очевидны следующие недостатки:

1. Автор не ссылается ни на один архивный документ. При этом от советско-финской войны в российских архивах сохранилось множество документов, большинство из которых рассекречено и доступно исследователям. Тут поле для исследования огромное. Таким образом, ничего нового статья Смирнова не вносит в изучение советско-финской войны;

2. Автор не знаком с новыми исследованиями. В списке исследований, на которые ссылается А. Смирнов, самая поздняя работа (сочинение публициста М. Солонина) была издана в 2008 году. Но на дворе-то 2019 год! То есть автор не знаком с работами за последние 11 лет. Между тем, за последние годы вышел целый ряд исследований, в которой описываются боевые действия в период советско-финской войны. Например, в 2014 году была защищена написанная на богатом архивном материале докторская диссертация П.В. Петрова "Краснознамённый Балтийский флот накануне Великой Отечественной войны: 1935 - весна 1941" (2014 год). На основе этой диссертации П.В. Петров недавно издал монографию.

3. Автор использует как научное исследование труд М. Солонина. Однако М. Солонин по образованию не является историком. Солонин - публицист, которого не раз профессиональные историки ловили на халтурной работе с историческими источниками. Тема советско-финской войны достаточно хорошо изучена, чтобы не прибегать к трудам публицистов.

Мне горько такое Вам писать, так как я очень ценю "Родину" за издаваемые в ней документы, за научные статьи. Но вот так получилось, что во вполне уважаемый научный журнал попала явно халтурная статья. Если сейчас эту ситуацию оставить без последствий, то в "Родину" пойдут статьи, основанные на Пикуле или Старикове.

Прошу Вас дать поручение - в дальнейшем принимать статьи, которые вносят вклад в историческую науку и не опираются на выводы публицистов без исторического образования.

С уважением, Иван Николаевич Абатуров

МНЕНИЕ АВТОРА

"Это Чисто формальные упреки..."

1. И. Абатуров упрекает статью в том, что она не приносит ничего нового в историческую науку. Но работы, призванные популяризировать достижения науки для массового читателя (а именно такой является критикуемая статья) и не претендуют на новое слово в науке. Это популярный рассказ о советско-финляндской войне, рассчитанный на повышение уровня исторических знаний населения.

2. Чисто формальным является упрек в неиспользовании литературы, изданной после 2008 года. Таковой не так уж и много; основополагающие выводы относительно событий "Зимней войны" сделаны исследователями в начале 2000-х годов. Работы П.В. Петрова при написании статьи пригодиться не могли в принципе, так как действия флота в статье не рассматриваются. То же можно сказать об изданных начиная с 2010 г. работах, посвященных действиям ВВС в "Зимнюю войну".

3. Чисто формальным является упрек в неиспользовании архивных материалов. И. Абатуров опять забывает, что перед ним популярный рассказ о советско-финляндской войне, для написания которого вполне достаточно множества опубликованных архивных источников, использованных автором.

4. Чисто формальным является и упрек в использовании работ "публициста" М.С. Солонина. Исторического образования у него нет, но его работы выполнены на основе анализа исторических источников, снабжены научным аппаратом - и как таковые являются историографическим фактом, не считаться с которым нельзя. Тот вывод М.С. Солонина, на который в статье сделана сноска, автор статьи счел обоснованным, у других исследователей такого вывода не встретил - и с полной ответственностью сослался на работу М.С. Солонина.

Смирнов Андрей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент Московского Архитектурного института (МАРХИ), автор 5 монографий и более 120 научных статей