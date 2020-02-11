Россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками

В 2019 году 79% россиян стали жертвами онлайн-угроз, годом ранее их было на 5% меньше, показало ежегодное исследование Microsoft DCI. Общемировой показатель также увеличился на 4%.

Согласно результатам исследования, россияне уже второй год чаще других сталкиваются с поведенческими рисками в Сети - 61% против среднего мирового показателя в 45%. Так, 44% из них подверглись грубому обращению, 43% - онлайн-домогательствам, а 29% - троллингу. Другими популярными рисками стали разновидности навязчивого поведения. Среди них 53% - это онлайн-мошенничество, а 44% - нежелательный контакт.

В России 65% жертв интернет-угроз встречали своего обидчика в реальной жизни, что выше общемирового показателя, который составляет 48%. Кроме того, абсолютное большинство россиян (95%) признались в том, что после столкновения с онлайн-рисками, испытывали переживания (+7% по сравнению с прошлым годом). Наиболее серьезные последствия повлекли дискриминация, урон личной и профессиональной репутации, кибербуллинг и сексуальные домогательства.

"При этом более половины (54%) считают, что технологические компании и социальные медиа способны создать инструменты, повышающие уровень вежливого общения в сети. Это накладывает определенную ответственность на ИТ-индустрию, - отметила Эльза Ганеева, менеджер по работе с государственными организациями Microsoft в России. - При этом только общими усилиями технологических компаний, общественных организаций и государства можно улучшить ситуацию".

"Результаты исследования наглядно демонстрируют растущую потребность в обучении цифровой грамотности все большего числа пользователей. Необходимо предоставлять населению доступ к надежным каналам и материалам для развития цифровых компетенций", - комментирует результаты исследования Сергей Гребенников, директор РОЦИТ.

С 28 марта по 11 апреля пройдет второй общероссийский Цифровой диктант, организованный РОЦИТ, РАЭК и Microsoft. Его цель не только проверить знание современных технологий, но и распространить практики безопасного общения в онлайн-среде.