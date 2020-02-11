Распоряжение губернатора Сахалинской области от 7 февраля 2020 года № 28-р "О мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Сахалинской области"

В целях недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Сахалинской области:
1. Утвердить Региональный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Сахалинской области (далее - План) (прилагается).
2. Исполнителям мероприятий Плана обеспечить его реализацию в полном объеме.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой информации".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Сахалинской области Наумова С.В.
Губернатор Сахалинской области В.И.Лимаренко
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