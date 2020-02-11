Украина не станет назначать посла в Россию

Киев не намерен повышать статус дипотношений с Москвой и назначать в Россию посла, "учитывая продолжение российской агрессии против Украины и оккупации Россией украинских территорий". Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", заявили в МИД Украины 11 февраля.

В настоящее время украинскую дипмиссию в России возглавляет временный поверенный в делах Украины в РФ. В Киеве также находится временный поверенный в делах РФ на Украине.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в "РГ", отметил, что Москва не против обмена послами с Украиной. "Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения, - отметил министр. - Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против".