В Софии выразили беспокойство положением этнических болгар на Украине

В Софии состоялось очередное заседание Совета при президенте республики по работе с болгарами, живущими за рубежом. На нем обсуждались тревожные сигналы, полученные от болгарских обществ на Украине, о возможных последствиях проводимой в стране административно-территориальной реформы.

"Существует реальная опасность расформирования Болградского района, население которого составляют преимущественно этнические болгары, - отмечается в заявлении пресс-секретариата главы государства. - Это угрожает компактному проживанию болгарского сообщества и может лишить тысячи детей болгарского происхождения права обучаться на своем родном языке". В качестве выхода из сложившейся ситуации Совет видит обращение к Киеву с призывом присвоить Болградскому району "особый статус болгарского региона".

Участники заседания пришли к заключению, что указанный вопрос должен стать ключевым на предстоящих переговорах с украинской стороной, в ходе которых руководству Болгарии следует последовательно и категорично отстаивать позицию о недопустимости дробления района.

Напомним, в 2017 году в результате сложных переговоров получили свой официальный статус болгары, проживающие в Албании. "После этого успеха наш энтузиазм будто бы исчез, - подчеркнула председательствующая в Совете вице-президент Илияна Йотова. - Необходимо больше инициатив, с помощью которых мы покажем болгарскому сообществу за границей, что оно не забыто".

Ранее подобная негативная реакция в адрес Киева наблюдалась со стороны Будапешта. Венгрия заявила об ущемлении прав своего нацменьшинства из-за украинского закона об образовании, в соответствии с которым вести обучение на родном языке становилось сильно затруднено. По мнению же венгерской общины Закарпатья, данный закон является "очередным шагом украинизации".