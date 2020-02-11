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11.02.2020,  
11:06
Текст:  Майя Бирюкова

Залог успеха: аналитик оценил эффективность "Сирийского экспресса"

Поставленное Россией в Сирию вооружение идеально подходит для местной армии из-за простоты и удобства в эксплуатации. С таким союзником любые неожиданности в будущем ходе войны исключаются.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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К такому выводу пришел аналитик Стейн Митцер, автор военного блога Oryx, проанализировавший различные снимки российской военной техники в Сирии, находящиеся в открытом доступе, а также имеющуюся информацию о поставках вооружения.

Он пишет о том, что в 2017 году Сирию были поставлены БМП-1, БМП-2, танк Т-62М, а также как минимум одна самоходная артиллерийско-минометная установка 2С9 "Нона-С". Эти машины нельзя назвать самыми современными, но для сирийской армии они подходят идеально из-за простоты и удобства в эксплуатации, заключает автор.

В отличие от также используемых сирийскими военными Т-72, танки Т-62 "менее продвинуты", однако являются "желанным дополнением" к истощенным силам местной армии. Возможности Т-62М значительно улучшены по сравнению с моделями-предшественниками. По словам автора, это демонстрирует способность России при необходимости вернуть в строй тысячи рабочих танков и другой бронированной техники, которая сейчас находится на хранении.

Боевая разведывательная машина БРМ-1К - это ценный актив для разведывательных возможностей сирийцев. Сирийские военные доработали машину, усилив ее защиту. Этот вывод автор делает проанализировав снимки. Она уже проявила себя в боевых операциях по освобождению Тадмора.

Автор пишет, что сама по себе поставка Т-62М и БРМ-1К значит не так много. Главное здесь - наметившаяся тенденция. "С союзником, который способен без ограничений пополнять вооружение сирийской армии и обеспечить ее восстановление, окончательная победа правительственных сил в Идлибе не ставится под сомнение. Любые неожиданные повороты в будущем ходе войны исключаются", - заключает Митцер.

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