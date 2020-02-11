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11.02.2020 14:06
Рубрика: В мире

Зеленский уволил руководителя офиса президента

Текст: Александр Саможнев

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана. На эту должность назначен заместитель главы офиса Андрей Ермак, курировавший внешнюю политику.

Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%

По данным портала strana.ua, президент во время поездки в Львовскую область признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать. В этой связи, по его словам, теряется время для проведения реформ. Неофициально утверждают, что между Богданом и Ермаком были серьезные разногласия во взглядах на политику президентского офиса, а также на некоторые важные проблемы на Украине.

Наблюдатели полагают, что Зеленский намерен решить перестановками в офисе две задачи: дать сигнал о том, что предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние. Ранее Богдан был главным юристом бизнесмена, а аппарат президента Украины возглавил 21 мая 2019 года. Кроме того, Ермак должен усилить внешнее направление в тот момент, когда решается вопрос об очередной встрече "нормандской четверки". Но проблема в том, что и Запад, и Россия будут реагировать не на кадровые перестановки, а на конкретные дела. Запад - на принятие пакета законов для МВФ, а Россия - на шаги по выполнению политической части Минских соглашений. А эти вопросы одной сменой табличек в офисе президента не решить.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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