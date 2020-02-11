Зеленский уволил руководителя офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об увольнении главы своего офиса Андрея Богдана. На эту должность назначен заместитель главы офиса Андрей Ермак, курировавший внешнюю политику.

По данным портала strana.ua, президент во время поездки в Львовскую область признал наличие конфликтов в его команде, которые мешают работать. В этой связи, по его словам, теряется время для проведения реформ. Неофициально утверждают, что между Богданом и Ермаком были серьезные разногласия во взглядах на политику президентского офиса, а также на некоторые важные проблемы на Украине.

Наблюдатели полагают, что Зеленский намерен решить перестановками в офисе две задачи: дать сигнал о том, что предприниматель Игорь Коломойский теряет влияние. Ранее Богдан был главным юристом бизнесмена, а аппарат президента Украины возглавил 21 мая 2019 года. Кроме того, Ермак должен усилить внешнее направление в тот момент, когда решается вопрос об очередной встрече "нормандской четверки". Но проблема в том, что и Запад, и Россия будут реагировать не на кадровые перестановки, а на конкретные дела. Запад - на принятие пакета законов для МВФ, а Россия - на шаги по выполнению политической части Минских соглашений. А эти вопросы одной сменой табличек в офисе президента не решить.