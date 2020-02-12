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12.02.2020 00:01
Рубрика: Общество

1,5 млн 9-классников пройдут итоговое собеседование по русскому языку

Текст: Ксения Колесникова
Почти полтора миллиона девятиклассников примут участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Испытание пройдет в основной срок сегодня, 12 февраля.

Напомним, в этом году обязательное собеседование проводится лишь второй раз. Оно является допуском к ОГЭ (экзаменам в девятом классе) и оценивается по системе "зачет-незачет".

Фото: iStock
Международное исследование показало, сколько в России неуспешных учеников
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Названы критерии оценки за итоговое собеседование по русскому языку

"Существенных изменений в процедуру собеседования в этом году не вносилось", - сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Чтобы получить "зачет", девятикласснику достаточно будет набрать 10 баллов из 20. Всего будет четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На всю работу уйдет в среднем 15 минут. Проверка ответов участников завершится не позднее 17 февраля.

Для тех, кто не сдаст с первого раза или пропустит собеседование, предусмотрены дополнительные дни - 11 марта и 18 мая 2020 года.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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