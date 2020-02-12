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Актриса Ко Су Чжон умерла на 25-м году жизни от рака мозга

Новости
    12.02.2020, 17:45
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/kohsoojeong Фото: instagram.com/kohsoojeong
Фото: instagram.com/kohsoojeong

Южнокорейская актриса Ко Су Чжон умерла в возрасте 24 лет. Об этом сообщил представитель компании Story J Company, передает MSN.

Причиной смерти девушки стал рак мозга.

"Ко Су Чжон простилась с этим миром, став одной из ярких звезд на небе. Мы всегда будем ее помнить", - говорится в опубликованных некрологах.

Актрису похоронили еще 9 февраля, в присутствии лишь членов семьи и ближайших друзей, но известно об этом стало только сейчас.

Ко Су-чжон родилась 24 апреля 1995 года, славу стяжав дебютной ролью - призрака в фэнтезийном сериале "Гоблин" (2016 год).

Кроме того, девушка приметна появлением в клипе K-pop-группы BTS на трек With Seoul.

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