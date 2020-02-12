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12.02.2020,  
12:12
Текст:  Николай Грищенко

Американские транспортные корабли назвали "ржавыми консервными банками"

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
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Американские аналитики озабочены моральным и техническим состоянием транспортных кораблей Резервного флота национальной обороны США. Многие суда устарели настолько, что не готовы к выполнению возложенных на них функций.

"Корабли эпохи холодной войны, которые составляют основу транспортного флота, значительно деградировали, создав угрозу для военного персонала и национальной безопасности", - говорится в статье Военно-морского института США.

Например, транспорт Cape May был спущен на воду в феврале 1972 года. Транспортный грузовой корабль Altair немного моложе, он построен в 1973 году.

Проведенные осенью 2019 года учения показали, что из 61 транспортного судна к выполнению боевых задач оказались готовы лишь 39, а остальные были "условно готовы" и нуждались в ремонте различной степени.

Бывший офицер береговой охраны США считает, что в случае будущего конфликта солдаты и морские пехотинцы останутся без снаряжения, которое застрянет в портах на "ржавых консервных банках".

Отметим, что дискуссия о деградации Резервного флота национальной обороны возникла в преддверии формирования военного бюджета США на 2021 год.

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