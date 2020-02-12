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Рубрика: В мире

Блумберг заявлял о необходимости иметь Россию союзником

Один из претендентов на пост главы США Майкл Блумберг ранее говорил, что Вашингтон и Москва должны быть союзниками. Информация об этом появилась на портале The Daily Beast.

Фото: AP Photo/Charlie Neibergall
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Пять лет назад во время выступления в Аспеновском институте Блумберг затронул целый ряд внешнеполитических проблем, в частности, отношения США с мусульманским миром. Тогда политик заявил, что "в этих вопросах нужно иметь Россию в качестве союзника".

В ноябре прошлого года стало известно о том, что 77-летний миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка будет участвовать в выборах президента США, которые состоятся в ноябре 2020-го. Блумберг заявил, что обладает уникальным опытом в бизнесе, управлении и благотворительности.

В мире США Россия и США Выборы президента США-2020

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