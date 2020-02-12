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12.02.2020 10:11
Рубрика: Власть

Чижов оценил отношения РФ и ЕС

Текст: Юрий Когалов
В странах Европейского союза растет осознание того, что конфронтация с Россией ни к чему не приведет. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Фото: Michal Cizek / AFP Фото: Michal Cizek / AFP
Фото: Michal Cizek / AFP

"Главное - это растущее осознание в странах-членах ЕС бесперспективности линии на конфронтацию с Россией и конкретно нынешней ситуации, когда двусторонние отношения, по сути, стали заложником украинского кризиса", - отметил дипломат, добавив, что многие возможности для улучшения отношений с Москвой Брюсселем были упущены.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
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"В результате мы видели расширение санкционных списков и отсутствие, я бы сказал, реального поворота политики ЕС. Но полагаю, что это все же произойдет - и, будем надеяться, скорее раньше, нежели позже", - приводит слова постпреда РИА Новости. Для выхода из тупика, по его словам, необходимо, чтобы Брюссель накопил политическую волю.

При этом Чижов отметил, что пока прорывов во взаимоотношениях России и ЕС он не ждет. Он напомнил, что недавно обновился состав Еврокомиссии, Европарламента, появился новый руководитель Евросовета, однако "традиция извлечения политических очков из конфронтации с Россией сохраняется у большинства депутатов и у многих политических фракций".

Дипломат также отметил, что ЕС переживает непростой период, сообщество покинула Великобритания, и на его возможности и проблемы надо смотреть трезво.

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