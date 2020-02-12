Домработница похитила один миллион рублей со счета академика РАН

Женщина, выполнявшая роль домработницы российского врача-биохимика и академика РАН Александра Арчакова, украла с его банковского счета один миллион рублей, сообщает kp.ru.

Арчаков обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям он рассказал, что в январе передал свою банковскую карту с пин-кодом домработнице по имени Наталья для покупки продуктов. Однако спустя некоторое время 80-летний ученый понял, что с его счета пропал один миллион рублей. Эту сумму перевели на другую карту, чей владелец в настоящее время устанавливается.