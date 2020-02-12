Два российских бизнесмена погибли в Испании

Два гражданина России скончались в испанском городке Дения, отравившись угарным газом. Как передает diarioinformacion.com, их тела были обнаружены полицией в понедельник после того, как родственник одного из них не смог выйти с ними на связь и забил тревогу.

Речь идет о двух 62-летних бизнесменах, имена которых не раскрываются. По данным судмедэкспертов, они задохнулись от угарного газа, накопившегося в доме из-за неисправности отопительной системы. Смерть наступила на минувших выходных.

Тела были обнаружены в кроватях без каких-либо признаков насилия. Осмотр принадлежащего одному из россиян дома показал, что снаружи в него никто не проникал.

Генконсульство России в Барселоне держит ситуацию на контроле.