Ермак назвал приоритетом прекращение войны в Донбассе

Прекращение войны в Донбассе остается приоритетом президента Украины, заявил на первом брифинге после назначения глава президентского офиса Андрей Ермак.

По его словам, это направление остается приоритетным. В этой связи МИД и другие госструктуры продолжат работу в Минске по урегулированию в Донбассе. "Ничего более важного на сегодняшний день нет", - особо отметил Ермак.

Судя по заявлениям нового главы офиса президента, остаются вопросы по форме выполнения украинской стороной Минских соглашений, которые должны привести к миру на Украине. Так, Ермак настаивает на том, что "невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-либо иностранные военные группировки, какие-либо незаконные вооруженные люди и границы Украины не находятся под контролем правительства Украины".

То есть Ермак настаивает на том, что нельзя выполнять Минские соглашения, где граница передается Украине уже после выборов и внесения в Конституцию особого статуса Донбасса. Фактически чиновник призывает к пересмотру договоренностей. Российская сторона неоднократно заявляла о строгом соблюдении Минских соглашений.

Глава президентского офиса также не исключил возможности проведения выборов в Донбассе уже в текущем году. "У нас есть четкий план, чтобы в конце октября выборы могли состояться на всей территории Украины согласно украинским законам", - подчеркнул он, однако не пояснил, на какие компромиссы готов пойти в этой связи Киев.