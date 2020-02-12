Городские микрорайоны Китая становятся "бастионами" борьбы с эпидемией

Именно микрорайоны, по его словам, это наиболее эффективная и важная линия обороны, предотвращающая дальнейшее проникновение и распространение эпидемии. Вся страна должна в полной мере выявить важную роль и использовать ресурсы микрорайонов, рассматривать их как "бастионы" сдерживания распространения эпидемии.

Китайский лидер указал на уникальную роль микрорайонов в предотвращении и контроле над эпидемией и общественном управлении в стране, выдвинув повышенные требования по работе, связанной с контролем над эпидемией на базовом уровне, указав акценты и направления работы по данному вопросу.

Сразу же после вспышки эпидемии на заседании постоянного комитета политбюро ЦК КПК было принято решение, определяющее основные направления работы по предотвращению и контролю над эпидемией на общественном уровне, Госкомитет по делам здравоохранения КНР опубликовал требования по усилению мер предотвращения и контроля над эпидемией, в микрорайонах в разных точках страны в соответствии с местными реалиями и текущей обстановкой уже приняты и предпринимаются дополнительные постоянно актуализирующиеся конкретные меры в этом направлении, такие как распространение знаний по предотвращению и контролю над эпидемией, проверка температуры жителей, регистрация при входе и выходе в/из микрорайонов, предоставление услуг и администрирования в отношении жителей микрорайонов, находящихся дома в карантине. Однако, вместе с тем, в работе по контролю над эпидемией в микрорайонах существуют проблемы с недостатком работников, недостаточно строгим выполнением требований, низким уровнем реализации конкретных мер и недостаточным соблюдением стандартов и т. д.

Что касается работников, то после вспышки эпидемии в 650 тысячах микрорайонах, как в городах, так и в сельской местности, на интенсивную работу по контролю над эпидемией вышли около 4 миллионов работников. В среднем в каждом микрорайоне действует 6 сотрудников, на каждого из которых приходится около 350 жителей. Нагрузка на них чрезвычайно высока, как высока и ответственность, возложенная на них. С постепенным восстановлением работы после праздничных дней и дополнительных каникул, установленных правительством, наступает пик возвращения людей к месту постоянного проживания и работы. В результате деятельность по контролю над эпидемией в микрорайонах сталкивается с все более серьезными вызовами.

Сейчас работа по преодолению распространения эпидемии вступила в ключевую фазу. Председатель КНР Си Цзиньпин, подчеркнул, что все микрорайоны должны стать "бастионами" профилактики и контроля распространения эпидемии, выдвинул конкретные требования, что четко определило основные направления работы микрорайонов по профилактике и контролю эпидемии, а также повысило уверенность сотрудников, работающих в микрорайонах, в победе над вирусом.

В жилых микрорайонах Уханя действуют беспрецедентные стандарты и меры по проверке безопасности. В этой работе задействованы свыше 30 тысяч кадровых работников. В Пекине в микрорайоны для выполнения работ по максимальному выявлению зараженных вирусом направлено свыше 50 тысяч сотрудников.

По состоянию на 11 февраля количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом во всех районах Китая, кроме провинции Хубэй, снижается уже восьмой день подряд и составляет 377. 10 февраля число новых предполагаемых случаев заболевания в Ухане сократилось с 2071 на 5 февраля (пик вспышки) до 961. Это демонстрирует реальную эффективность шагов, предпринятых Китаем в направлении усиления профилактики и контроля над эпидемией.

Стоит отметить, что при соблюдении всех контрольных мер, городские жилсоветы и сельские общины предприняли целый ряд дополнительных шагов для обеспечения жителей продуктами питания и товарами первой необходимости. К примеру, некоторые микрорайоны сотрудничают с онлайн-компаниями, чтобы помочь жителям приобретать товары через Интернет. Сотрудники общин выступают агентами по закупкам для людей, находящихся в карантине и прочих нуждающихся категорий лиц и семей.

Усилия Китая по профилактике и борьбе с коронавирусом дали эффективные результаты - их приветствуют и поддерживают многие страны и регионы мира. 11 февраля Россия в качестве страны-председателя БРИКС от имени организации выступила с заявлением в поддержку усилий, прилагаемых Китаем в борьбе с эпидемией коронавируса.

Позиция китайского народа тверда, общество демонстрирует сплочённость и уверенность в одержании победы над эпидемией. Китайская сторона готова развивать сотрудничество с международным сообществом, в том числе и со странами БРИКС, чтобы совместно противостоять эпидемии и подобным угрозам в будущем.