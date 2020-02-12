Закон Краснодарского края от 11 февраля 2020 года № 4206-КЗ "О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Краснодарского края"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 29 января 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" регулируются полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области обращения с животными на территории Краснодарского края.

Статья 2. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области обращения с животными на территории Краснодарского края

К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области обращения с животными на территории Краснодарского края относятся:

1) установление порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Краснодарского края;

2) установление порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Краснодарского края;

3) определение органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области обращения с животными на территории Краснодарского края.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев



