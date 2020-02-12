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12 февраля 2020 г.

Закон Краснодарского края от 11 февраля 2020 года № 4206-КЗ "О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Краснодарского края"

Дата подписания 11 февраля 2020 г.
Опубликован 12 февраля 2020 г.

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 29 января 2020 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" регулируются полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области обращения с животными на территории Краснодарского края.

Статья 2. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области обращения с животными на территории Краснодарского края

К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области обращения с животными на территории Краснодарского края относятся:

1) установление порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Краснодарского края;

2) установление порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Краснодарского края;

3) определение органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области обращения с животными на территории Краснодарского края.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев


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