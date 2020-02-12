Закон Краснодарского края от 11 февраля 2020 года № 4206-КЗ "О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Краснодарского края"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 29 января 2020 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" регулируются полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области обращения с животными на территории Краснодарского края.
Статья 2. Полномочия высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области обращения с животными на территории Краснодарского края
К полномочиям высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края в области обращения с животными на территории Краснодарского края относятся:
1) установление порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Краснодарского края;
2) установление порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Краснодарского края;
3) определение органа исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченного в области обращения с животными на территории Краснодарского края.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев
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