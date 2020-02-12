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12 февраля 2020 г.

Закон Краснодарского края от 11 февраля 2020 года № 4220-КЗ "О внесении изменений в статью 2 Закона Краснодарского края "О ежемесячной выплате Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 29 января 2020 года

Статья 1

Внести в статью 2 Закона Краснодарского края от 30 апреля 2019 года № 4015-КЗ "О ежемесячной выплате Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" следующие изменения:

1) в пункте 1 цифры "15000" заменить цифрами "30000";

2) в пункте 2 цифры "8000" заменить цифрами "30000".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев


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