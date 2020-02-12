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12.02.2020 10:35
Рубрика: Власть

Матвиенко: Новый статус Госсовета создает правильный баланс ветвей власти

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, придание Госсовету конституционного статуса позволит достичь правильного баланса ветвей власти.

"Президент Российской Федерации предложил Государственный совет, в состав которого входят все руководители регионов, сделать конституционным органом. Тем самым роль губернаторов, роль регионов существенно вырастет. Мне кажется, достигнут правильный баланс ветвей власти", - сказала она на пленарном заседании в среду.

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А возвращать губернаторов в Совфед не стоит, считает она. "Мы знаем, как загружены губернаторы, какая ответственность перед ними за развитие регионов, какая ответственность перед людьми. Конечно же, они не смогут полноценно работать. Значит - будут работать их помощники, а это уже не профессиональный парламент", - полагает глава Совфеда.

Для данного этапа развития России нынешний состав палаты самый правильный, считает она, "поскольку здесь реальные представители регионов, делегированные законодательными собраниями". "До этого они проходят выборы и становятся депутатами. Представители от исполнительной власти также идут на выборы с губернаторами. Граждане, выбирая того или иного губернатора, тем самым выбирают и его представителя в Совете Федерации", - напомнила спикер. "И выборность соблюдена, и парламент профессиональный", - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Изменения в Конституцию РФ

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