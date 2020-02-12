Матвиенко: Обсуждение кандидатур прокуроров будет проходить максимально открыто

Механизм консультаций с Советом Федерации при назначении генпрокурора будет прозрачным, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя поправку в Конституцию, согласно которой назначать Генерального прокурора будет не Совфед, а президент по согласованию с сенаторами.

"Механизм консультаций мы сейчас разрабатываем", - сообщила спикер. По ее словам, порядок скорее всего будет схожим с тем, по которому сейчас происходит обсуждение кандидатур генерального прокурора и его заместителей.

"Это будут расширенные комитеты, публичные открытые обсуждения. Возможно - мы сейчас хотим это до конца юридически проработать - после завершения широких консультаций даже рассмотрение на пленарном заседании", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что возможное введение нового механизма назначения генпрокурора и его заместителей никак не скажется на престиже верхней палаты парламента.