Мобильный всемирный конгресс отменили из-за коронавируса

Организатор Мобильного всемирного конгресса (Mobile World Congress, MWC) GSMA (Объединение производителей и операторов индустрии сотовой связи) принял решение отменить мобильный всемирный конгресс в связи с эпидемией коронавируса.

"Принимая во внимание все факторы, GSMA приняла решение отменить выставку MWC 2020 в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с проведением мероприятий и другими обстоятельствами. Мэрия Барселоны уважает и понимает это решение. Мы договорились, что будем вместе и дальше работать друг с другом над MWC 2021 и другими выставками. Желаем здоровья всем пострадавшим от вируса в Китае и по всему миру", - говорится в сообщении GSMA.

GSMA является отраслевым торговым органом, представляющим более 1200 компаний по всей мобильной экосистеме, и MWC - это отличный повод для тысяч людей собраться вместе для заключения сделок и запуска новых продуктов. MWC обычно проводится ежегодно в Барселоне, благодаря чему Каталония зарабатывает около 492 миллионов евро, а также создает 14 100 временных рабочих мест.