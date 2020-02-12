Могилевский университет стал крупным инновационным центром СГ

Синергией образовательного пространства Союзного государства считают основатели и академическое сообщество Белорусско-российский университет, который успешно заявил о себе в XXI веке на территории бывшей ставки последнего русского императора - в Могилеве.

Итоги реализации этого фундаментального проекта СГ "Развитие образовательной и научной деятельности на базе инновационных технологий" подвели накануне в областном центре во время встречи руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианны Щеткиной с представителями вуза.

Будет к месту напомнить, что техника для оснащения вуза поступила по проекту, на который было выделено более 142 млн российских рублей. Именно они и были направлены на обновление материально-технической базы и расширение цифровой среды университета.

Все согласны с тем, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому гостеприимные хозяева и продемонстрировали Щеткиной возможности лабораторий технологического оборудования, плазменных, сварочных и аддитивных технологий. Ведь благодаря проекту вуз уже приобрел робототехнический комплекс сварки, что позволило ему открыть экспериментальную лабораторию по плазменным, термомеханическим и сварочным технологиям.

Как подчеркнули в областном руководстве, союзный проект помог не только открыть новые образовательные программы подготовки инженеров для предприятий России и Беларуси, но и позволил сформировать базу для создания перспективной научно-исследовательской деятельности университета.

Современный корпус, где сейчас располагаются три десятка лабораторий, постепенно становится инновационным центром научных разработок, где будущих специалистов обучают навыкам в области интеллектуальных систем управления процессами сварки и плазменной обработки изделий.

Кроме того, было приобретено лицензионное программное обеспечение, которое позволило расширить возможности в проектировании и исследовании сложных механических систем, моделировании двумерных и трехмерных электромагнитных полей.

Марианна Щеткина подчеркнула, что Могилевский университет - хороший пример единого научно-технологического и образовательного пространства двух стран, в котором сейчас обучаются более пяти тысяч студентов. Десятая их часть - по образовательным стандартам РФ. В вузе готовят специалистов в области машиностроения, строительства, энергетики, мехатроники, робототехники, а также для IT-сферы, строительства АЭС, обслуживания электромобилей. Он уже заключил более 50 соглашений с организациями и вузами России.