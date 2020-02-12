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12.02.2020 21:19
Рубрика: Спорт

"Монако" готов произвести солидарные выплаты за Головина

Текст: Максим Домчев
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Французский футбольный клуб "Монако" осуществит выплаты детско-юношеским спортивным школам, которые принимали участие в воспитании футболиста Александра Головина.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Это произойдет после того, как школы предоставят все необходимые документы, сообщили ТАСС во французском клубе.

Головин перешел в "Монако" из ЦСКА летом 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. На днях бывший гендиректор монегасков Вадим Васильев ответил на вопрос о неполучении солидарной выплаты одной из школ, из города Калтан. Всего таких школ было три - ДЮСШ города Калтан, ДЮСШ города Осинники, ДЮСШ клуба "Металлург-Кузбасс".

Фото: AP Photo
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Согласно регламенту по статусу и переходам РФС, школам, которые занимались подготовкой юного футболиста в возрасте от 12 до 15 лет положено 0,25% от суммы трансфера. То есть, речь идет о сумме в 450 тысяч евро на три школы.

В "Монако" сообщили, что в июле 2018 года они обращались в клубы, в которых Головин играл и тренировался в возрасте 12-15 лет, однако ответов так и не получили. В итоге монегаски обратились в РФС. Теперь клуб ждет официальных бумаг и после этого выплаты будут осуществлены.

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