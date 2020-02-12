На лайнере Diamond Princess стали показывать российское телевидение

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине рядом с портом Йокогама, стали показывать российские телепередачи. Кроме того, у пассажиров судна появилась возможность читать СМИ на русском языке.

"В последние дни улучшилась ситуация со снабжением судна и организацией досуга находящихся на карантине пассажиров. В сетке телевещания появились российские программы, периодически распространяется дайджест печатных СМИ, в том числе на русском языке", - сообщили дипломаты посольства РФ на своей странице в Facebook.

Сотрудники дипмиссии поддерживают тесный контакт с японскими властями по вопросам оказания содействия нашим соотечественникам. Напомним, что на корабле находятся 24 россиянина.

По информации министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, общее число инфицированных коронавирусом COVID-19 среди пассажиров лайнера составило 174 человека. Россиян среди заболевших нет.