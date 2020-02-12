На Sotheby's картину британца Дэвида Хокни продали за $30 млн

Картина одного из самых дорогих современных художников англичанина Дэвида Хокни была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне, передает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал CNN. В результате торгов его "Всплеск" ушел за за £23,1 млн (более $29,9 млн).

На картине изображен загородный дом с бассейном, поверхность которого плещется после того, как в воду нырнул купальщик.

Сам художник так в свое время прокомментировал свою работу:

"Всем известно, что всплеск нельзя заморозить во времени, и когда вы видите его нарисованным, это поражает сильнее, чем на фотографии",

Известно, что Хокни трижды обращался к этой теме, и помимо проданной на аукционе картины существуют еще две близкие к ней по сюжету: "Большой всплеск" и "Малый всплеск". Первая экспонируется в лондонской Tate Gallery, а вторую приобрел частный коллекционер.

Кто стал обладателем картины на сегодняшних торгах - не уточняется.