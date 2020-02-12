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12.02.2020 09:16
Рубрика: В мире

На Украине раскрыли потери техники входе конфликта в Донбассе

Текст: Юрий Когалов

Власти Украины впервые озвучили потери техники в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. По данным минобороны, которые приводит Defence Express, за первые два года боевых столкновений повреждения получили 2576 танков, бронетранспортеров, БМП и других бронированных машин. 391 единица техники восстановлению не подлежит.

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Большая часть потерь пришлась на боевые машины пехоты (1415 поврежденных единиц и 214 уничтоженных). Подбитых танков оказалось почти в три раза меньше (519 повреждено и 79 уничтожено). Чуть меньше потерь среди БТР (439 и 68 соответственно).

Отмечается, что больше всего урона нанесли удары артиллерии. Около 350 машин подорвалось на минах и фугасах.

При этом не указывается, какие потери были понесены от собственного огня, хотя эти факты известны. В качестве причин, приведших к повреждению или уничтожению такого большого количества техники, называется слабая слаженность и выучка некоторых подразделений, не выполнявших необходимые мероприятия по обустройству позиций и их маскировке.

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