Nikola напомнила о себе пикапом мощнее и дальнобойнее Tesla Cybertruck

Nikola Motor Company опубликовала изображения "зелёного" пикапа Badge, прототип которого дебютирует в сентябре. Особенностью модели является дополнительная установка, работающая на водороде, которая даёт плюс к мощности и, главное, решает проблему с дальнобойностью автомобиля.
Суммарная отдача силовой установки составляет 919 л.с., пиковый момент равен 1 329 Нм. Nikola Badge разгоняется с места до 97 км/ч за 2.9 секунды.
Nikola Badge оснащён батареей ёмкостью 160 кВт*ч, которая позволяет проехать до 485 км. Если же подключить синтез электричества путём химической реакции между водородом и кислородом, то можно проехать почти на 500 км больше - 965 км.
Цифры впечатляют, но ещё раз подчеркнём, что пока все расчёты не имеют никакой доказательной базы, так как нет реальных прототипов пикапа.
Они появятся. Настоящий Nikola Badge покажут в сентябре, тогда же будет открыт приём заказов на новинку. Цена пока не называется.
Отметим, что сегмент электрических пикапов расширяется довольно интенсивно: Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Bollinger B2, GMC Hummer, Ford F-150.