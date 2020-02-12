Nikola напомнила о себе пикапом мощнее и дальнобойнее Tesla Cybertruck

Nikola Motor Company опубликовала изображения "зелёного" пикапа Badge, прототип которого дебютирует в сентябре. Особенностью модели является дополнительная установка, работающая на водороде, которая даёт плюс к мощности и, главное, решает проблему с дальнобойностью автомобиля.

Суммарная отдача силовой установки составляет 919 л.с., пиковый момент равен 1 329 Нм. Nikola Badge разгоняется с места до 97 км/ч за 2.9 секунды.

Nikola Badge оснащён батареей ёмкостью 160 кВт*ч, которая позволяет проехать до 485 км. Если же подключить синтез электричества путём химической реакции между водородом и кислородом, то можно проехать почти на 500 км больше - 965 км.

Фото: Пресс-служба Nikola Motor Company.

Цифры впечатляют, но ещё раз подчеркнём, что пока все расчёты не имеют никакой доказательной базы, так как нет реальных прототипов пикапа.

Они появятся. Настоящий Nikola Badge покажут в сентябре, тогда же будет открыт приём заказов на новинку. Цена пока не называется.

Отметим, что сегмент электрических пикапов расширяется довольно интенсивно: Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Bollinger B2, GMC Hummer, Ford F-150.