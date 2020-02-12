В "огнеопасном льду" биологи нашли новую форму жизни

'Flammable ice' discovery offers up clue to life on other planetshttps://t.co/KoXoQveohe



Evidence in the Japan Sea of microdolomite mineralization within gas hydrate microbiomes. pic.twitter.com/bdItTHUXAv — Lukas VF Novak (@animalculum) February 6, 2020

Ученые, изучающие так называемый "огнеопасный лед" (гидрат метана) в Японском море, сделали открытие о существовании жизни внутри микроскопических пузырьков нефти и воды в пластах замороженного газа и льда.

Удивительно, что открытие, как говорится статье журнала Scientific Reports, было совершено в результате более крупного проекта, возглавляемого профессором Ре Мацумото из Университета Мэйдзи, изучавшего гидрат метана в качестве источника энергии.

Доктор Глен Снайдер, ведущий автор исследования, плавил гидрат, когда заметил необычный порошок, состоящий из микроскопических сфероидов с таинственными темными ядрами.

Используя аналитические методы, впервые разработанные в Университете Абердина, доктор Стивен Боуден смог доказать, что нефть разлагается в микроокружении внутри гидрата метана.

"Мои результаты показали, что даже при почти замораживающих температурах, при чрезвычайно высоких давлениях, только с тяжелой нефтью и соленой водой в качестве источников пищи, жизнь процветала и оставляла свой след",- сказал доктор Боуден.

Научные данные, по мнению исследователей, доказывают - жизнь может существовать в самых экстремальных условиях.